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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбрал конкурента Доннарумме

06 Мая 2024 • 12:18 Комментировать

Марокканский вратарь Яссин Буну, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль», может вернуться в Европу. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

В трансфере африканца заинтересован французский «ПСЖ». В Париже рассматривают Буну в качестве конкурента Джанлуиджи Доннарумме, который разочаровал руководство своей игрой в текущем сезоне.

Контракт Яссина с «Аль-Хилялем» рассчитан до 2026 года. Его потенциальный трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Буну провел 27 поединков, в которых пропустил 16 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Яссин Буну трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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