«ПСЖ» выбрал конкурента Доннарумме

Марокканский вратарь Яссин Буну, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль», может вернуться в Европу. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

В трансфере африканца заинтересован французский «ПСЖ». В Париже рассматривают Буну в качестве конкурента Джанлуиджи Доннарумме, который разочаровал руководство своей игрой в текущем сезоне.

Контракт Яссина с «Аль-Хилялем» рассчитан до 2026 года. Его потенциальный трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Буну провел 27 поединков, в которых пропустил 16 мячей.