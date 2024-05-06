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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Витиньей

06 Мая 2024 • 10:42 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
12.05 22:00

Французский «ПСЖ» намерен в ближайшее время продлить контракт со своим полузащитником Витиньей. По информации от журналиста Николо Скиры, парижане хотят подписать новое соглашение с португальцем сроком до лета 2029 года.

Напомним, нынешний контракт Витиньи с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года, но команда Луиса Энрике хотела бы оставить футболиста на более длительный срок. Отметим, что 24-летний полузащитник перебрался в Париж летом 2022 года из «Порту» за 41,5 миллионов евро.

В этом розыгрыше чемпионата Франции Витинья отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Португалец является одним из ключевых игроков для главного тренера Луиса Энрике.

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ПСЖ Витинья

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