«ПСЖ» хочет продлить контракт с Витиньей

Французский «ПСЖ» намерен в ближайшее время продлить контракт со своим полузащитником Витиньей. По информации от журналиста Николо Скиры, парижане хотят подписать новое соглашение с португальцем сроком до лета 2029 года.

Напомним, нынешний контракт Витиньи с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года, но команда Луиса Энрике хотела бы оставить футболиста на более длительный срок. Отметим, что 24-летний полузащитник перебрался в Париж летом 2022 года из «Порту» за 41,5 миллионов евро.

В этом розыгрыше чемпионата Франции Витинья отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Португалец является одним из ключевых игроков для главного тренера Луиса Энрике.