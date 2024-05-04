«Брест» с «Нантом» сыграли без голов

В 32-м туре Лиги 1 «Брест» принимал «Нант» и почти не давал сопернику контролировать мяч, но при этом гости создали не меньше одного из лидеров турнира. Маттис Аблин упустил отличный момент, пробив мимо ворот. И под конец игры супершанс у Тино Кадевере, но и здесь промах.
«Брест» идет на третьем месте, но может его упустить по итогам тура. Соперник - 14-й в четырех очках над стыковым местом.
Протокол игры
Бизот Марко•Лала Кенни• 59'Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли• 21'Лис-Мелу Пьерр28' (Мартен Жонас (28') •Маньетти Уго•Дель Кастильо Ромен41' (Перейра-Лаже Матиаш (41') •Камара Махди74' (Думбия Камори (74') • 87'Сатриано Мартин•Мунье Стив74' (Ле Дуарон Жереми (74')
Лафон Альбан•Кёмерт Эрай•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Коко Маркус90' (Коцца Николя (90') •Сиссоко Мусса•Мутуссами Самуэль71' (Молле Флоран (71') •Дюверн Жан-Кевин80' (Амьен-Аду Кельвен (80') •Траоре Бени 54'71' (Чиривелья Педро (71') • 89'Кадевере Тино•Аблин Маттис72' (Мохамед Мостафа (72')
Запасные: Бамба Абдул-Кадер•Петрич Денис•Зезе Натан•Mathis Oger
04 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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