«Брест» с «Нантом» сыграли без голов

В 32-м туре Лиги 1 «Брест» принимал «Нант» и почти не давал сопернику контролировать мяч, но при этом гости создали не меньше одного из лидеров турнира. Маттис Аблин упустил отличный момент, пробив мимо ворот. И под конец игры супершанс у Тино Кадевере, но и здесь промах.

«Брест» идет на третьем месте, но может его упустить по итогам тура. Соперник - 14-й в четырех очках над стыковым местом.