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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» на 90-й минуте добыл волевую победу в матче против «Меца»

04 Мая 2024 • 22:07 Комментировать
Мец
2:3
Ренн

«Мец» пытался выбраться из зоны вылета по итогам матча 32-го тура Лиги 1 против «Ренна». Хозяева повели на 17-й минуте после эффектной подсечки Жоржа Микаутадзе. Быстро счет сравнялся после удара Амина Гуйри и рикошета. Адриен Трюффер мог заработать пенальти, но судья посчитал, что был нырок. На 45-й минуте Папе Диалло голевым ударом снова подарил надежду «Мецу». После перерыва 11-метровый в пользу гостей, Бенжамен Буриго пробил метко, и голкипер не дотянулся. Перед финальным свистком Арно Мюинга вырвал победу для гостей - 2:3.

«Мец» остается на стыковом месте с отставанием в три очка от спасительной позиции. «Ренн» - седьмой.

Протокол игры  
Мец2:3Ренн
(1:0) Микаутадзе Жорж17'  
  22'Гуйри Амин (1:1)
(2:1) Диалло Папе45'  
  73'Буриго Бенжамен (2:2)
  90'Мюинга Арно (2:3)
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре Исмаэль  71'Эрей Кристоф  75'Канде ФалиКамара Ламин 87' (Жан-Жак Данле ( 87') Н'Дорам КевинАтта Артур 87' (Ламкель Зе Дидье ( 87') Джаллоу Абли 84' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 84') Микаутадзе Жорж  90'Диалло Папе 87' (Сабали Шейх ( 87')
Запасные: Куао КоффиСане СадибуЛо АбабакарСане ИбуДиш Гийом
Манданда СтивСейду Алиду 68' (Дуэ Гела ( 68') Ву КристоферТеате Артур  75'Трюффер Адриен  44'Буриго БенжаменМатусива АзорГуйри Амин 68' (Йылдырым Бертуг ( 68') Дуэ Дезире 87' (Салах Ибрагим ( 87') Мюинга Арно  90'Террье Мартен 60' (Ле Фе Энцо ( 60')
Запасные: Галлон ГотьеРидер ФабианОмари ВармедСантамария БатистБлас Людовик
04 мая. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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Ренн Мец

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Актуальная ставка и прогноз на матч Мец — Ренн чемпионата Франции — 4 мая 2024
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