«Ренн» на 90-й минуте добыл волевую победу в матче против «Меца»

«Мец» пытался выбраться из зоны вылета по итогам матча 32-го тура Лиги 1 против «Ренна». Хозяева повели на 17-й минуте после эффектной подсечки Жоржа Микаутадзе. Быстро счет сравнялся после удара Амина Гуйри и рикошета. Адриен Трюффер мог заработать пенальти, но судья посчитал, что был нырок. На 45-й минуте Папе Диалло голевым ударом снова подарил надежду «Мецу». После перерыва 11-метровый в пользу гостей, Бенжамен Буриго пробил метко, и голкипер не дотянулся. Перед финальным свистком Арно Мюинга вырвал победу для гостей - 2:3.

«Мец» остается на стыковом месте с отставанием в три очка от спасительной позиции. «Ренн» - седьмой.