«Ренн» на 90-й минуте добыл волевую победу в матче против «Меца»

«Мец» пытался выбраться из зоны вылета по итогам матча 32-го тура Лиги 1 против «Ренна». Хозяева повели на 17-й минуте после эффектной подсечки Жоржа Микаутадзе. Быстро счет сравнялся после удара Амина Гуйри и рикошета. Адриен Трюффер мог заработать пенальти, но судья посчитал, что был нырок. На 45-й минуте Папе Диалло голевым ударом снова подарил надежду «Мецу». После перерыва 11-метровый в пользу гостей, Бенжамен Буриго пробил метко, и голкипер не дотянулся. Перед финальным свистком Арно Мюинга вырвал победу для гостей - 2:3.
«Мец» остается на стыковом месте с отставанием в три очка от спасительной позиции. «Ренн» - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Микаутадзе Жорж17'
|22'Гуйри Амин (1:1)
|(2:1) Диалло Папе45'
|73'Буриго Бенжамен (2:2)
|90'Мюинга Арно (2:3)
Укиджа Александр•Колин Максим•Траоре Исмаэль• 71'Эрей Кристоф• 75'Канде Фали•Камара Ламин87' (Жан-Жак Данле (87') •Н'Дорам Кевин•Атта Артур87' (Ламкель Зе Дидье (87') •Джаллоу Абли84' (Ван Ден Керкхоф Кевин (84') •Микаутадзе Жорж• 90'Диалло Папе87' (Сабали Шейх (87')
Запасные: Куао Коффи•Сане Садибу•Ло Абабакар•Сане Ибу•Диш Гийом
Манданда Стив•Сейду Алиду68' (Дуэ Гела (68') •Ву Кристофер•Теате Артур• 75'Трюффер Адриен• 44'Буриго Бенжамен•Матусива Азор•Гуйри Амин68' (Йылдырым Бертуг (68') •Дуэ Дезире87' (Салах Ибрагим (87') •Мюинга Арно• 90'Террье Мартен60' (Ле Фе Энцо (60')
04 мая. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Бан пользователя