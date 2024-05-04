Бен-Йеддер вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Монако»

«Монако» на своём поле оказался сильнее «Клермона» (4:1) в матче 32-го тура первенства Франции.

В составе победителей хет-трик оформил форвард Виссам Бен-Йеддер. Таким образом, нападающий вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории монегасков.

Теперь в активе Виссама 117 забитых мячей. Он опередил Люсьена Коссу (115). Рекордсменом клуба по числу голов является Делио Оннис (223).

Добавим, что после этой встречи «Монако» находится на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив заработал 61 балл.

В следующем туре монегаски отправятся в гости к «Монпелье». Игра запланирована на 12 мая.



