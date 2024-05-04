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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» Головина сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

04 Мая 2024 • 20:18 Комментировать
Монако
4:1
Клермон

В субботу «Монако» на своём поле одержал победу над «Клермоном».

Встреча 32-го тура французской Лиги 1 прошла на стадионе  «Луи II» и завершилась победой «монегасков» со счётом 4:1. Отметим, что этот матч пропускал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который сейчас восстанавливается после травмы.

Клуб из княжества Монако обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – как минимум в квалификационном раунде, право на участие в котором даёт четвёртое место в Лиге 1. Если же «Монако» окажется на втором или третьем месте, то выйдет в главный клубный европейский турнир напрямую.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 25 матчей, забил шесть голов и сделал столько же ассистов.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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