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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» без Головина разобрался с «Клермоном» и укрепился на второй строчке Лиги 1

04 Мая 2024 • 19:57 Комментировать
Монако
4:1
Клермон
окончен

«Монако» и «Клермон» сошлись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 32-го тура Лиги 1 состоялся 4 мая на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако4:1Клермон
(1:0) Минамино Такуми16'  
  34'Чам Мухаммед (1:1)
(2:1) Эмболо Брель37'  
(3:1) Бен-Йеддер Виссам57'  
(4:1) Бен-Йеддер Виссам87'  
Маецки РадославВандерсон V  61' 65' (Уаттара Кассум ( 65') Синго ВилфредКерер ТилоДьятта КрепенАклиуш Манес  51' 90' (Кулибали Мамаду ( 90') Фофана ЮссуфКамара Мохамед 86' (Магасса Сунгуту ( 86') Минамино Такуми  69' 90' (Кайо Энрике ( 90') Эмболо Брель 66' (Балогун Фоларин ( 66') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Кён ФилиппСалису МохаммедМарипан ГильермоДиоп Эден
Диао МориЗеффан Мехди 62' (Факили Ильхан ( 62') Пельмар АндиКофрие Максимилиано 77' (Ожье Флоран ( 77') Вивальдо Боргес до Сантос НетоМаньен ЙоаннГастьен ЙоанВиржинюс Алан 78' (Бученна Мухамед-Амин ( 78'  90') Чам МухаммедБела Жереми 62' (Жаке Джереми ( 62') Киэ Грежон 77' (Николсон Шамар ( 77')
Запасные: Кейта ХабибБеркани СтэнАрмугом ЙоэльНдиайе Массамба
04 мая. Стадион "Луи II".

 

Вынужден «Монако» завершать сезон без Александра Головина, получившего тяжёлую травму. Россиянин давно стал важным элементом команды, поэтому потерю все французские СМИ окрестили очень серьёзной. Кроме Головина отсутствуют Закария и Якобс, но задачи нужно выполнять. Сейчас «Монако» ожесточённо борется за прямую путёвку в Лигу чемпионов и является фаворитом в противостоянии с «Брестом» и «Лиллем».

Но терять очки нельзя, особенно дома с последней командой чемпионата. Именно с такими мыслями монегаски вышли на игру против «Клермона», начали мачт очень резво и разжились быстрым голом. Такуми Минамино подобрал мяч на подступах к штрафной площади, прокинул себе под ударную ногу и шикарно закрутил в «девятку» - 1:0. «Монако» не отпустил вожжи и после гола, продолжил атаковать.

Следующий шанс выпал на долю Бен-Йеддера. После прострела справа возникла суматоха, Виссам пытался пробить, Маньен – мяч вынести. Никто со своей задачей не справился, а в итоге подбор остался за форвардом. Всё-таки пальнул Бен-Йеддер из центра штрафной площади, едва не сломав перекладину. «Клермон» молчал 35 минут, терпел нападки хозяев, а затем взял и забил в первой же атаке.

Виржинюс прибежал с фланга, сопротивления не встретил и прострелил мимо Синго. Чама тоже почему-то никто не опекал, Мухамед в касание поразил угол ворот – 1:1. Правда, ровно через минуту «Монако» восстановил статус-кво. Бен-Йеддер из центра придумал разрезающую передачу по правому полуфлангу, в штрафную площадь влетел Брель Эмболо и мастерским выстрелом поразил дальний угол – 2:1. На перерыв «Монако» ушёл, лидируя в счёте.

Второй тайм получился куда скромнее. Хозяева забрали мяч под контроль, но атаковали с оглядкой на свои ворота, а ещё куда-то пропала точность монегасков. Шесть первых ударов пролетели мимо створ. В таких условиях опасные моменты почти не возникали, но на исходе часа Бен-Йеддер наконец наладил точность и добил интригу. Пельмар не стал перехватывать передачу Минамино, Виссам после этого просто расстрелял голкипера с пары метров – 3:1.

«Монако» на кураже и четвёртый гол забил, но Брель Эмболо из офсайда досылал мяч в ворота после удара Вандерсона. А самому бразильцу досталась лишь жёлтая карточка спустя минуту. Нарушений вообще стало много, ещё больше – замен, игра разбилась на эпизоды. Но голы ещё были, целых два. Правда, первый мяч Бен-Йеддера был вновь отменён из-за офсайда. Дубль он оформил со второй попытки: после передачи Минамино вылетел на ударную позицию и аккуратно покатил в дальний угол – 4:1.

Последнее слово могло остаться за «Клермоном». Уже в компенсированное время Дьятта сыграл рукой, но пенальти не случилось из-за офсайда в начальной фазе атаки. Счёт остался разгромным. «Монако» побеждает и сохраняет вторую строчку, прямая путёвка в Лигу чемпионов всё ближе.

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Евро-Футбол.Ру,
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