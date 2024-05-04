«Монако» без Головина разобрался с «Клермоном» и укрепился на второй строчке Лиги 1

«Монако» и «Клермон» сошлись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 32-го тура Лиги 1 состоялся 4 мая на стадионе «Луи II».
|(1:0) Минамино Такуми16'
|34'Чам Мухаммед (1:1)
|(2:1) Эмболо Брель37'
|(3:1) Бен-Йеддер Виссам57'
|(4:1) Бен-Йеддер Виссам87'
Вынужден «Монако» завершать сезон без Александра Головина, получившего тяжёлую травму. Россиянин давно стал важным элементом команды, поэтому потерю все французские СМИ окрестили очень серьёзной. Кроме Головина отсутствуют Закария и Якобс, но задачи нужно выполнять. Сейчас «Монако» ожесточённо борется за прямую путёвку в Лигу чемпионов и является фаворитом в противостоянии с «Брестом» и «Лиллем».
Но терять очки нельзя, особенно дома с последней командой чемпионата. Именно с такими мыслями монегаски вышли на игру против «Клермона», начали мачт очень резво и разжились быстрым голом. Такуми Минамино подобрал мяч на подступах к штрафной площади, прокинул себе под ударную ногу и шикарно закрутил в «девятку» - 1:0. «Монако» не отпустил вожжи и после гола, продолжил атаковать.
Следующий шанс выпал на долю Бен-Йеддера. После прострела справа возникла суматоха, Виссам пытался пробить, Маньен – мяч вынести. Никто со своей задачей не справился, а в итоге подбор остался за форвардом. Всё-таки пальнул Бен-Йеддер из центра штрафной площади, едва не сломав перекладину. «Клермон» молчал 35 минут, терпел нападки хозяев, а затем взял и забил в первой же атаке.
Виржинюс прибежал с фланга, сопротивления не встретил и прострелил мимо Синго. Чама тоже почему-то никто не опекал, Мухамед в касание поразил угол ворот – 1:1. Правда, ровно через минуту «Монако» восстановил статус-кво. Бен-Йеддер из центра придумал разрезающую передачу по правому полуфлангу, в штрафную площадь влетел Брель Эмболо и мастерским выстрелом поразил дальний угол – 2:1. На перерыв «Монако» ушёл, лидируя в счёте.
Второй тайм получился куда скромнее. Хозяева забрали мяч под контроль, но атаковали с оглядкой на свои ворота, а ещё куда-то пропала точность монегасков. Шесть первых ударов пролетели мимо створ. В таких условиях опасные моменты почти не возникали, но на исходе часа Бен-Йеддер наконец наладил точность и добил интригу. Пельмар не стал перехватывать передачу Минамино, Виссам после этого просто расстрелял голкипера с пары метров – 3:1.
«Монако» на кураже и четвёртый гол забил, но Брель Эмболо из офсайда досылал мяч в ворота после удара Вандерсона. А самому бразильцу досталась лишь жёлтая карточка спустя минуту. Нарушений вообще стало много, ещё больше – замен, игра разбилась на эпизоды. Но голы ещё были, целых два. Правда, первый мяч Бен-Йеддера был вновь отменён из-за офсайда. Дубль он оформил со второй попытки: после передачи Минамино вылетел на ударную позицию и аккуратно покатил в дальний угол – 4:1.
Последнее слово могло остаться за «Клермоном». Уже в компенсированное время Дьятта сыграл рукой, но пенальти не случилось из-за офсайда в начальной фазе атаки. Счёт остался разгромным. «Монако» побеждает и сохраняет вторую строчку, прямая путёвка в Лигу чемпионов всё ближе.
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