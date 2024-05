Платини – второй: Назван лучший полузащитник в истории французского футбола

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные футбольные рейтинги. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших полузащитников в истории французского футбола.

Первое место в этом рейтинге занял легендарный Зинедин Зидан, который известен главным образом по выступлениям за «Реал» и «Ювентус». На второй строчке располагается Мишель Платини, а тройку замыкает Патрик Виейра.

Дальше в топ-10 идут Н’Голо Канте, Дидье Дешам, Жан Тигана, Антуан Гризманн, Клод Макелеле, Алан Жиресс и Поль Погба.

Отметим, что ближайшим летом сборная Франции выступит в Германии на чемпионате Европы.