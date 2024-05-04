«Гавр» одолел «Страсбург», отдалившись от опасной зоны

Давно не побеждавший «Гавр», оказавшийся под риском участия в стыковых матчах, в 32-м туре Лиги 1 противостоял «Страсбургу». Уже на первых минутах Готье Льорис головой пробил в перекладину. На 24-й минуте Яссин Кечта оставил мяч Хосуэ Касимиру, тот навесил, и Кечта головой был точен - 1:0. На 65-й минуте эта же парочка соорудила второй гол, и Кечта снова здорово сыграл в воздухе - 2:0. Уссама Таргаллин имел супершанс, но вратарь чудом выручил. На 81-й минуте вышел на поле Далер Кузяев, а вскоре его команда пропустила - корнер, и Фредерик Гильберт головой отправил мяч в сетку. На шестой добавленной минуте Андре Айю поставил точку - 3:1.
«Гавр» на три очка отдалился от стыкового места, «Страсбург» - 13-й и только чудом может вылететь.
Протокол игры
|(1:0) Кечта Яссин24'
|(2:0) Кечта Яссин65'
|(3:1) Айю Андре 90'
|86'Гильберт Фредерик (2:1)
Десма Артур• 88'Сальмье Йоанн• 41'Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Опери Кристофер•Кечта Яссин 53'80' (Эль-Хаджам Уалид (80') •Туре Абдулайе•Таргаллин Уссама80' (Кузяев Далер (80') •Касимир Хосуэ90' (Конфес Алуа (90') •Айю Андре•Сабби Эммануэль90' (Грандсир Самуэль (90')
Беллаароуч Алаа•Гильберт Фредерик•Перрен Люка•Абакар Силла•Сеная Марвин62' (Сахи Дион (62') •Делен Тома90' (Абубакар Али (90') •Сиссоко Ибраима• 75'Сантос Андрей78' (Мванга Жуниор (78') •Себас Жереми62' (Гамейро Кевин (62') •Баква Дилан•Эмега Эмануэль
04 мая. Стадион "Осеан" (Гавр).
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