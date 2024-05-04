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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» одолел «Страсбург», отдалившись от опасной зоны

04 Мая 2024 • 18:00 Комментировать
Гавр
3:1
Страсбург
окончен

Давно не побеждавший «Гавр», оказавшийся под риском участия в стыковых матчах, в 32-м туре Лиги 1 противостоял «Страсбургу». Уже на первых минутах Готье Льорис головой пробил в перекладину. На 24-й минуте Яссин Кечта оставил мяч Хосуэ Касимиру, тот навесил, и Кечта головой был точен - 1:0. На 65-й минуте эта же парочка соорудила второй гол, и Кечта снова здорово сыграл в воздухе - 2:0. Уссама Таргаллин имел супершанс, но вратарь чудом выручил. На 81-й минуте вышел на поле Далер Кузяев, а вскоре его команда пропустила - корнер, и Фредерик Гильберт головой отправил мяч в сетку. На шестой добавленной минуте Андре Айю поставил точку - 3:1.

«Гавр» на три очка отдалился от стыкового места, «Страсбург» - 13-й и только чудом может вылететь.

Протокол игры  
Гавр3:1Страсбург
(1:0) Кечта Яссин24'  
(2:0) Кечта Яссин65'  
(3:1) Айю Андре 90' 86'Гильберт Фредерик (2:1)
Десма Артур  88'Сальмье Йоанн  41'Юте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеОпери КристоферКечта Яссин  53' 80' (Эль-Хаджам Уалид ( 80') Туре АбдулайеТаргаллин Уссама 80' (Кузяев Далер ( 80') Касимир Хосуэ 90' (Конфес Алуа ( 90') Айю АндреСабби Эммануэль 90' (Грандсир Самуэль ( 90')
Запасные: Гомис ЙониН'диайе РассулГоржелен МатьёДжуджу АнтуанНгура Стив
Беллаароуч АлааГильберт ФредерикПеррен ЛюкаАбакар СиллаСеная Марвин 62' (Сахи Дион ( 62') Делен Тома 90' (Абубакар Али ( 90') Сиссоко Ибраима  75'Сантос Андрей 78' (Мванга Жуниор ( 78') Себас Жереми 62' (Гамейро Кевин ( 62') Баква ДиланЭмега Эмануэль
Запасные: Соу СаидуНзингула РаббиДукуре ИсмаэльДеминге ДжессиПьерре Александре
04 мая. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Страсбург

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03 Мая
20:05
Ставка и прогноз на матч Гавр — Страсбург чемпионата Франции — 4 мая 2024
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