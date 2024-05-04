«Гавр» одолел «Страсбург», отдалившись от опасной зоны

Давно не побеждавший «Гавр», оказавшийся под риском участия в стыковых матчах, в 32-м туре Лиги 1 противостоял «Страсбургу». Уже на первых минутах Готье Льорис головой пробил в перекладину. На 24-й минуте Яссин Кечта оставил мяч Хосуэ Касимиру, тот навесил, и Кечта головой был точен - 1:0. На 65-й минуте эта же парочка соорудила второй гол, и Кечта снова здорово сыграл в воздухе - 2:0. Уссама Таргаллин имел супершанс, но вратарь чудом выручил. На 81-й минуте вышел на поле Далер Кузяев, а вскоре его команда пропустила - корнер, и Фредерик Гильберт головой отправил мяч в сетку. На шестой добавленной минуте Андре Айю поставил точку - 3:1.

«Гавр» на три очка отдалился от стыкового места, «Страсбург» - 13-й и только чудом может вылететь.