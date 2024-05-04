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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший тренер «ПСЖ» Галтье рассказал о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе

04 Мая 2024 • 10:21 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
12.05 22:00

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о работе со звёздными нападающими Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Все трое должны были стать прекрасными партнёрами и играть сплочённо. Мне кажется, что мы больше никогда не увидим подобного во Франции. Они были очень успешны, как с точки зрения игры, так и с точки зрения финансов», — цитирует Галтье RMC Sport.

Отметим, что Месси и Неймар уже успели покинуть «ПСЖ», а Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

Напомним, Галтье возглавлял «ПСЖ» в период с 2022 по 2023 год. Под его руководством парижане смогли выиграть французскую Лигу 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Кристоф Галтье Килиан Мбаппе ещё теги

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