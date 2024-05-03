«Ланс» приблизил «Лорьян» к вылету

В 32-м туре Лиги 1 идущий в еврокубковой зоне «Ланс» принимал аутсайдеров из «Лорьяна», которые никак не выберутся из серии поражений.
В первом тайме Флориан Сотока ударом головой минимально промахнулся, как и Факундо Медина, который наносил удар ногой. Мяч упорно не шел в ворота гостей, Элю Вахи также запорол свой момент.
Только на 56-й минуте «Ланс» повел, Тьемуэ Бакайоко допустил ошибку, и с передачи Давида Косты Вахи открыл счет. Мохаммед Бамба едва не переиграл вратаря, но тот парировал угрозу. И все же в концовке хозяева в быстрой атаке поставили точку, Адриен Томассон вывел Косту на пустые ворота - 2:0. Пшемыслав Франковски напоследок запустил мяч в стойку.
«Ланс» закрепился на шестом месте, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Вахи Элю56'
|(2:0) Коста Давид81'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин46' (Айдара Массадио (46') •Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Менди Нампали•Коста Давид87' (Абдул-Самед Салис (87') •Мачадо Дейвер82' (Агилар Рубен (82') •Сотока Флориан•Вахи Элю 57'78' (Саид Уэсли (78') •Фюльжени Анжело77' (Томассон Адриен (77')
Запасные: Гилавоги Морган•Диуф Энди•Сишуба Аянда•Лека Жан-Луи
Мвого Ивон•Аджей Натаниэль•Тальби Монтассар•Лапорт Жульен•Кацерис Панос 71'78' (Калюлю Гедеон (78') •Абергель Лоран•Бакайоко Тьемуэ 20'79' (Крупи Эли Джуниор (79') •Менди Бенжамен•Луза Имран•Бамба Мохаммед79' (Буанани Бадредин (79') •Понсо Жульен
03 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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