«Ланс» приблизил «Лорьян» к вылету

В 32-м туре Лиги 1 идущий в еврокубковой зоне «Ланс» принимал аутсайдеров из «Лорьяна», которые никак не выберутся из серии поражений.

В первом тайме Флориан Сотока ударом головой минимально промахнулся, как и Факундо Медина, который наносил удар ногой. Мяч упорно не шел в ворота гостей, Элю Вахи также запорол свой момент.

Только на 56-й минуте «Ланс» повел, Тьемуэ Бакайоко допустил ошибку, и с передачи Давида Косты Вахи открыл счет. Мохаммед Бамба едва не переиграл вратаря, но тот парировал угрозу. И все же в концовке хозяева в быстрой атаке поставили точку, Адриен Томассон вывел Косту на пустые ворота - 2:0. Пшемыслав Франковски напоследок запустил мяч в стойку.

«Ланс» закрепился на шестом месте, соперник - предпоследний.