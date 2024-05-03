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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» приблизил «Лорьян» к вылету

03 Мая 2024 • 23:57 Комментировать
Ланс
2:0
Лорьян
окончен

В 32-м туре Лиги 1 идущий в еврокубковой зоне «Ланс» принимал аутсайдеров из «Лорьяна», которые никак не выберутся из серии поражений.

В первом тайме Флориан Сотока ударом головой минимально промахнулся, как и Факундо Медина, который наносил удар ногой. Мяч упорно не шел в ворота гостей, Элю Вахи также запорол свой момент.

Только на 56-й минуте «Ланс» повел, Тьемуэ Бакайоко допустил ошибку, и с передачи Давида Косты Вахи открыл счет. Мохаммед Бамба едва не переиграл вратаря, но тот парировал угрозу. И все же в концовке хозяева в быстрой атаке поставили точку, Адриен Томассон вывел Косту на пустые ворота - 2:0. Пшемыслав Франковски напоследок запустил мяч в стойку.

«Ланс» закрепился на шестом месте, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Ланс2:0Лорьян
(1:0) Вахи Элю56'  
(2:0) Коста Давид81'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо Кевин 46' (Айдара Массадио ( 46') Медина ФакундоФранковски ПшемыславМенди НампалиКоста Давид 87' (Абдул-Самед Салис ( 87') Мачадо Дейвер 82' (Агилар Рубен ( 82') Сотока ФлорианВахи Элю  57' 78' (Саид Уэсли ( 78') Фюльжени Анжело 77' (Томассон Адриен ( 77')
Запасные: Гилавоги МорганДиуф ЭндиСишуба АяндаЛека Жан-Луи
Мвого ИвонАджей НатаниэльТальби МонтассарЛапорт ЖульенКацерис Панос  71' 78' (Калюлю Гедеон ( 78') Абергель ЛоранБакайоко Тьемуэ  20' 79' (Крупи Эли Джуниор ( 79') Менди БенжаменЛуза ИмранБамба Мохаммед 79' (Буанани Бадредин ( 79') Понсо Жульен
Запасные: Туре СулейманЛе Бри ТеоГомис АльфредТосин АйегунМакенго Жан-ВикторЙонгва Дарлин
03 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лорьян

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«Ланс» - «Лорьян»: прогноз и ставки БК Pinnacle
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