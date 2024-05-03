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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» в меньшинстве выиграл у «Тулузы»

03 Мая 2024 • 21:59 Комментировать
Тулуза
1:2
Монпелье
окончен

Европейский уикенд в топ-лигах стартовал матчем «Тулуза» - «Монпелье». Команды набрали хорошую форму и благодаря стабильным результатам избежали даже теоретической угрозы вылета. Противостояние получилось драматичным и немного нелогичным - хозяева выглядели увереннее, но пропустили решающий гол в большинстве.

В середине первого тайма обмен голевыми ударами. Тежи Саванье потешил публику эффектным ударом с лета в цель. В ответ Тийс Даллинга сравнял счет после удара головой. Тут же еще один гол «Тулузы», но ВАР его отменил - фол. На 65-й минуте Саванье удалился с поля, грубая игра и второе предупреждение. На 82-й минуте решающий удар нанес Халил Фаяд - 1:2. Тут же Расмус Николайсен насобирал «горчичников», и по удалениям счет сравнялся.

В итоге у соперников по 40 очков, они делят 10-е место с «Реймсом».

Протокол игры  
Тулуза1:2Монпелье
  27'Саванье Тежи (0:1)
(1:1) Даллинга Тийс34'  
  82'Фаяд Халил (1:2)
Рестес ГийомДеслер Миккел 62' (Бабика Шави ( 62') Коста ЛоганНиколайсен Расмус  54'  83'  83'Диарра Мусса  61' 70' (Суасо Габриэль ( 70') Кассерес Кристиан 81' (Сиссоко Ибрагим I ( 81') Сьерро Венсан 80' (Спирингс Стейн ( 80') Шмидт НикласАбухляль Закария 62' (Каманзи Уоррен ( 62') Даллинга ТийсГбоо Янн
Запасные: Домингес АлексДоннум АронКебен КевинХелаберт Сесар
Берто ДимитриОмерагич БечирЖюльен КристоферКуяте Кики 90' (Модибо Саньян ( 90') Хефти СильванСилла ИссиагаЛеруа Лео  44' 68' (Ферри Жордан ( 68') Шотар ЖорисСаванье Тежи  26'  65'Аль-Тамари Мусса 53' (Карамо Янн ( 53') Адамс Акор 68' (Фаяд Халил ( 68'  90')
Запасные: Диздаревич БелминСако ФалаеТшато ЭнзоСент-Люс ТеоДелайе Саша
03 мая. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Монпелье

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23:48
Ставка и прогноз на матч Тулуза — Монпелье чемпионата Франции — 3 мая 2024
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