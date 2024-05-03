«Монпелье» в меньшинстве выиграл у «Тулузы»

Европейский уикенд в топ-лигах стартовал матчем «Тулуза» - «Монпелье». Команды набрали хорошую форму и благодаря стабильным результатам избежали даже теоретической угрозы вылета. Противостояние получилось драматичным и немного нелогичным - хозяева выглядели увереннее, но пропустили решающий гол в большинстве.

В середине первого тайма обмен голевыми ударами. Тежи Саванье потешил публику эффектным ударом с лета в цель. В ответ Тийс Даллинга сравнял счет после удара головой. Тут же еще один гол «Тулузы», но ВАР его отменил - фол. На 65-й минуте Саванье удалился с поля, грубая игра и второе предупреждение. На 82-й минуте решающий удар нанес Халил Фаяд - 1:2. Тут же Расмус Николайсен насобирал «горчичников», и по удалениям счет сравнялся.

В итоге у соперников по 40 очков, они делят 10-е место с «Реймсом».