Агент: «Головин чувствует себя хорошо»

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о процессе восстановления своего клиента.

Напомним, россиянин получил травму в середине апреля и выбыл до конца сезона.

«Саша чувствует себя хорошо. Все проходит достаточно хорошо в медицинском штабе «Монако», — заявил Клюев «Чемпионату».

Агент отметил, что пока неизвестно, сможет ли Головин помочь сборной России в товарищеском матче против Беларуси.

В этом сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и записал на свой счет шесть ассистов.

«Монако» занимает второе место в чемпионате Франции, набрав 58 очко за 31 тур.