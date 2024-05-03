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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин чувствует себя хорошо»

03 Мая 2024 • 17:19 Комментировать
Монако
...
Клермон
Через 23 ч. 52 мин.

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о процессе восстановления своего клиента.

Напомним, россиянин получил травму в середине апреля и выбыл до конца сезона.

«Саша чувствует себя хорошо. Все проходит достаточно хорошо в медицинском штабе «Монако», — заявил Клюев «Чемпионату».

Агент отметил, что пока неизвестно, сможет ли Головин помочь сборной России в товарищеском матче против Беларуси.

В этом сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и записал на свой счет шесть ассистов.

«Монако» занимает второе место в чемпионате Франции, набрав 58 очко за 31 тур.

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