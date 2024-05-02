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«Мы сделаем это для тебя»: Маркиньос поддержал Эрнандеса, получившего тяжёлую травму

02 Мая 2024 • 22:39 Комментировать
ПСЖ
...
Боруссия Д
07.05 22:00

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес получает слова поддержки после известий о травме.

Французский футболист был вынужденно заменён в первом тайме матча полуфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», в котором парижане уступили с минимальным счётом. Как выяснилось позднее, Эрнандес выбыл надолго – у него разрыв крестообразной связки. Игрок точно не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, если «ПСЖ» туда пройдёт, а также пропустит Евро-2024.

В поддержку своего товарища по команде высказался капитан парижан Маркиньос: «Крепись, мой друг, мы с тобой. Мы сделаем это в том числе и для тебя», – написал в социальных сетях бразилец, имея в виду выход в финал Лиги чемпионов.

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ПСЖ Маркиньос Люка Эрнандес ещё теги

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ПСЖ БОРУССИЯ Д
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