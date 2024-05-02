Закария травмировался на тренировке «Монако» и рискует пропустить Евро

«Монако» потерял ещё одного важного игрока до конца сезона. Речь идёт о Денисе Закарии, опорном полузащитнике монегасков.

Как сообщает журналист L’Equipe Мишель Лефевр в своей социальной сети, Закария получил травму подколенного сухожилия на тренировке. Как отмечает источник, Закария рискует пропустить и грядущий чемпионат Европы в Германии.

Закария – 27-летний полузащитник «Монако» и сборной Швейцарии. За сборную страны он сыграл более 50 матчей во всех турнирах и смог забить четыре гола.

В сезоне за клуб у Закарии 28 матчей и четыре забитых гола.

Ранее «Монако» до конца сезона потерял Александра Головина.