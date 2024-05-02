«Мой боец, мы все с тобой»: Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса

Лидер атаки «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего травмированного партнёра по команде. Люка Эрнандес в недавнем матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов получил тяжёлую травму – разрыв крестообразной связки колена.

«Мой боец, новое тяжёлое испытание, но ты никогда не будешь один. Мы все с тобой», - пишет Килиан в своей соцсети.

Травма не даст Эрнандесу сыграть в оставшихся матчах «ПСЖ» в сезоне. Также Люка не примет участия в чемпионате Европы по футболу, который стартует через полтора месяца в Германии. Эрнандес является одним из игроков обороны «трёхцветных».