Люка Эрнандес, защитник «ПСЖ» и национальной сборной Франции порвал переднюю крестообразную связку левого колена во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом официально сообщает пресс-служба «ПСЖ». В ближайшие дни игроку предстоит перенести операцию, затем последует длительный период реабилитации.

Таким образом, Эрнандес точно не поможет сборной Франции на грядущем чемпионате Европы в Германии, который стартует через полтора месяца. Как это обычно бывает, после таких травм игроки лечатся более полугода, а значит, увидим Эрнандеса на поле мы только в следующем году.