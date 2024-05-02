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Чемпионат Франции. Лига 1

31-летний Уилл Стилл покинул пост тренера «Реймса» официально

02 Мая 2024 • 15:46 Комментировать
Брест
...
Реймс
10.05 22:00

Главный тренер «Реймса» Уилл Стилл оставил свой пост. Об этом французский клуб сообщил на своём официальном сайте. Отметим, что английский специалист покинул клуб с незамедлительным эффектом и отказался остаться хотя бы до конца сезона.

Стилл возглавил «Реймс» в прошлой кампании, когда команда шла в зоне вылета. Англичанин помог клубу не только спастись от вылета, а и помог ей финишировать в середине таблицы.

В настоящий момент «Реймс» занимает одиннадцатое место в чемпионате Франции. Ранее сообщалось, что 31-летний Стилл может возглавить лондонский «Вест Хэм», который летом планирует расстаться со своим тренером Дэвидом Мойесом.

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Реймс Уилл Стилл

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