Главный тренер «Реймса» Уилл Стилл оставил свой пост. Об этом французский клуб сообщил на своём официальном сайте. Отметим, что английский специалист покинул клуб с незамедлительным эффектом и отказался остаться хотя бы до конца сезона.

Стилл возглавил «Реймс» в прошлой кампании, когда команда шла в зоне вылета. Англичанин помог клубу не только спастись от вылета, а и помог ей финишировать в середине таблицы.

В настоящий момент «Реймс» занимает одиннадцатое место в чемпионате Франции. Ранее сообщалось, что 31-летний Стилл может возглавить лондонский «Вест Хэм», который летом планирует расстаться со своим тренером Дэвидом Мойесом.