«ПСЖ» поздравил Бекхэма с 49-летнием

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала запись с поздравлением бывшего игрока команды, а ныне владельца клуба «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, в котором выступает чемпион мира 2022 года Лионель Месси.

«Трогательный момент, когда ты сыграл последний матч на «Парк де Пренс». С днём рождения, Дэвид Бекхэм», — говорится в сообщении.

Помимо текстового поздравления в посте также прикреплено видео прощального матча Дэвида за парижан.

Английский игрок перешёл в «ПСЖ» в 2013 году, сыграв 14 матчей за команду, он завершил карьеру профессионального футболиста в том же году.