Луис Энрике высказался о травме Эрнандеса

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал травму Люки Эрнандеса, полученную в матче полуфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Французский защитник покинул поле на 42-й минуте встречи из-за травмы – его место занял Лукас Беральдо. К тому моменту на табло уже горел счёт 1:0 в пользу «шмелей», так и не изменившийся до финального свистка.

«У меня нет новостей по травме Эрнандеса, но сейчас всё выглядит не очень позитивно. Нам нужно дождаться обследования», – заявил в послематчевом интервью Canal+ испанский рулевой.

Ответный матч «ПСЖ» против «Боруссии» состоится в Париже 7 мая.