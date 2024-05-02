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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике высказался о травме Эрнандеса

02 Мая 2024 • 01:17 Комментировать
Боруссия Д
1:0
ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал травму Люки Эрнандеса, полученную в матче полуфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Французский защитник покинул поле на 42-й минуте встречи из-за травмы – его место занял Лукас Беральдо. К тому моменту на табло уже горел счёт 1:0 в пользу «шмелей», так и не изменившийся до финального свистка.

«У меня нет новостей по травме Эрнандеса, но сейчас всё выглядит не очень позитивно. Нам нужно дождаться обследования», – заявил в послематчевом интервью Canal+ испанский рулевой.

Ответный матч «ПСЖ» против «Боруссии» состоится в Париже 7 мая.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Луис Энрике Люка Эрнандес ещё теги

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