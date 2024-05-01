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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» стал лучше без Месси – эксперт

01 Мая 2024 • 14:17 Комментировать

Французский эксперт Жюльен Лоран высказался о том, как «ПСЖ» изменился по сравнению с прошлым сезоном.

«Стало меньше проблем, в раздевалке стало меньше эго. Больше нет Месси, нет Неймара, нет Верратти. Как бы хороши они ни были на поле,  раздевалке они напоминали Донов, если хотите. Теперь в раздевалке игроки ладят со всеми, рассказывают анекдоты на разных языках. Раньше в «ПСЖ» были кланы, а теперь кажется, что кланов больше нет», - сказал Лоран TNT Sports.

В среду «ПСЖ» проведёт матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Марко Верратти ещё теги
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