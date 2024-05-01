«ПСЖ» стал лучше без Месси – эксперт

Французский эксперт Жюльен Лоран высказался о том, как «ПСЖ» изменился по сравнению с прошлым сезоном.

«Стало меньше проблем, в раздевалке стало меньше эго. Больше нет Месси, нет Неймара, нет Верратти. Как бы хороши они ни были на поле, раздевалке они напоминали Донов, если хотите. Теперь в раздевалке игроки ладят со всеми, рассказывают анекдоты на разных языках. Раньше в «ПСЖ» были кланы, а теперь кажется, что кланов больше нет», - сказал Лоран TNT Sports.

В среду «ПСЖ» проведёт матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.