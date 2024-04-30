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«ПСЖ» не отпустит Угарте в аренду

30 Апреля 2024 • 17:55 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте интересен «Ювентусу». Сообщалось о желании туринского клуба сделать предложение парижанам по аренде 23-летнего уругвайца в летнее трансферное окно.

Впрочем, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях исключает возможность такого трансфера. По данным журналиста, позиция «ПСЖ» по будущему Угарте максимально чёткая: у него нет шансов уйти в аренду.

В различных турнирах сезона 2023/2024 Мануэль Угарте провёл 35 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мануэль Угарте
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