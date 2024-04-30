Агент высказался о состоянии Головина

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Монако» Александром Головиным, высказался о состоянии игрока. Около десяти дней назад стало известно о том, что Головин получил травму. В прессе писали, что россиянин больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану, и его состояние гораздо лучше. Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Всё идет по планам медицинского штаба «Монако», - цитирует Клюева Sport24.

В сезоне 2023/2024 Александр Головин поучаствовал в 27 официальных матчах. В них россиянин записал на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.