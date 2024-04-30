Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Агент высказался о состоянии Головина

30 Апреля 2024 • 15:53 Комментировать

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Монако» Александром Головиным, высказался о состоянии игрока. Около десяти дней назад стало известно о том, что Головин получил травму. В прессе писали, что россиянин больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану, и его состояние гораздо лучше. Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Всё идет по планам медицинского штаба «Монако», - цитирует Клюева Sport24.

В сезоне 2023/2024 Александр Головин поучаствовал в 27 официальных матчах. В них россиянин записал на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико» Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
15:53 · Франция. Лига 1
Агент высказался о состоянии Головина
12:47 · Германия. Бундеслига
Симонс хочет определиться с будущим до начала Евро-2024
04:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» принял решение по Рэшфорду слухи
02:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует продлить контракт Луиса Энрике
29 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может снова отдать Хави Симонса в аренду
18:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» задумала вернуть футболиста – известно имя
13:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вступил в переговоры с полузащитником
10:30 · Германия. Бундеслига
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
03:11 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» сыграл свой 700-й матч в эпоху аль-Хелаифи
02:21 · Франция. Лига 1
​«Брест» гарантировал себе место в еврокубках - он сыграет в них впервые
02:11 · Франция. Лига 1
​Все команды забили в очередном туре Лиги 1 - такого не было с 1976 года
01:54 · Франция. Лига 1
​Минувший тур стал самым результативным в Лиге 1 за 44 года
00:01 · Франция. Лига 1
«Марсель» прервал неудачную серию победой над «Лансом»
28 Апреля
22:42 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» прокомментировал чемпионство команды в Лиге 1
22:14 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - чемпион Франции в 13-й раз
Все новости
Рекомендуем