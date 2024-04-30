«ПСЖ» планирует продлить контракт Луиса Энрике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может подписать новый контракт с клубом.

Специалист успешно проводит свой первый сезон во главе гранда Лиги 1: команда уже обеспечила себе победу в чемпионате, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Франции, где сыграет против «Боруссии» Дортмунд и «Лиона» соответственно.

Как сообщает L'Equipe, Луис Энрике приехал в Париж, чтобы построить долгосрочный проект, и в клубе уже работают над продлением его контракта. Действующий трудовой договор испанца истекает летом 2025 года. Переговоры пока не стартовали, поскольку в «ПСЖ» сосредоточены на оставшихся матчах сезона, однако руководство довольно рулевым.