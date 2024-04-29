Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» вступил в переговоры с полузащитником

29 Апреля 2024 • 13:53 Комментировать

«ПСЖ» начал переговорный процесс с полузащитником Витиньей. Гранд французской Лиги 1 хочет продлить контракт с 24-летним португальцем, учитывая его высокий уровень игры в нынешнем сезоне. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Фабрис Хокинс.

Действующее трудовое соглашение Витиньи рассчитано до середины 2027 года. В «ПСЖ» португалец проводит второй сезон. За это время полузащитник провёл 90 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, 1 мая, - против дортмундской «Боруссии» на выезде в полуфинале Лиги чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Витинья
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство Модрич сравнялся с Роберто Карлосом по матчам за «Реал» – выше только два неиспанских игрока
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
13:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вступил в переговоры с полузащитником
10:30 · Германия. Бундеслига
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
03:11 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» сыграл свой 700-й матч в эпоху аль-Хелаифи
02:21 · Франция. Лига 1
​«Брест» гарантировал себе место в еврокубках - он сыграет в них впервые
02:11 · Франция. Лига 1
​Все команды забили в очередном туре Лиги 1 - такого не было с 1976 года
01:54 · Франция. Лига 1
​Минувший тур стал самым результативным в Лиге 1 за 44 года
00:01 · Франция. Лига 1
«Марсель» прервал неудачную серию победой над «Лансом»
28 Апреля
22:42 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» прокомментировал чемпионство команды в Лиге 1
22:14 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - чемпион Франции в 13-й раз
22:00 · Испания. Ла Лига
Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент
20:02 · Франция. Лига 1
«Ренн» забил 4 гола «Бресту», но проиграл
19:30 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
18:09 · Франция. Лига 1
«Клермон», «Ницца» и «Тулуза» набрали по три очка
16:14 · Франция. Лига 1
«Лилль» добыл волевую победу в гостях у «Меца»
12:10 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Доннарумме
Все новости
Рекомендуем