«ПСЖ» вступил в переговоры с полузащитником

«ПСЖ» начал переговорный процесс с полузащитником Витиньей. Гранд французской Лиги 1 хочет продлить контракт с 24-летним португальцем, учитывая его высокий уровень игры в нынешнем сезоне. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Фабрис Хокинс.

Действующее трудовое соглашение Витиньи рассчитано до середины 2027 года. В «ПСЖ» португалец проводит второй сезон. За это время полузащитник провёл 90 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, 1 мая, - против дортмундской «Боруссии» на выезде в полуфинале Лиги чемпионов.