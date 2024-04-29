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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» сыграл свой 700-й матч в эпоху аль-Хелаифи

29 Апреля 2024 • 03:11 Комментировать
ПСЖ
3:3
Гавр

Во французском чемпионате были сыграны матчи 31-го тура, «ПСЖ», хотя и не сумел обыграть «Гавр», всё равно оформил чемпионский титул, так как «Монако» не только не приблизилось, но и, проиграв «Лиону», отстало ещё на одно очко.

Как оказалось, матч против «Гавра» стал для «ПСЖ» юбилейным, 700-м, сыгранным в эпоху аль-Хелаифи - то есть с того момента, когда у парижского клуба появился владелец, радикально преобразивший его.

Речь о матчах во всех турнирах, в которых принимал участие «ПСЖ» в обозначенное время - в том числе и в Лиге чемпионов, в которой «ПСЖ» сыграл в финале в 2020 году и сейчас добрался уже до полуфинала.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

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