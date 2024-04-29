​«Брест» гарантировал себе место в еврокубках - он сыграет в них впервые

В очень результативном 31-м туре французского чемпионата «Брест» одержал победу с хоккейным счётом 5:4 над «Ренном». Завоёванные три очка озн4ачали, что «Брест» за три тура до конца чемпионата гарантировал себе место в зоне европейских турниров - Лиги Европы в худшем случае.

«Брест» станет 36-м французским клубом, который когда-либо принимал участие в каких-либо европейских турниров. Предыдущим, 35-м, был в 2005 году «Шатору», который вылетел в первом же круге Кубка УЕФА.

До конца французского чемпионата остаются три тура, «Брест» сейчас занимает третье место в таблице.