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Чемпионат Франции. Лига 1

​Все команды забили в очередном туре Лиги 1 - такого не было с 1976 года.

29 Апреля 2024 • 02:11 Комментировать

Очередной, 31-й тур французского чемпионата оказался необычайно результативным - мало того, что было забито целых сорок голов, так ещё и каждая из команд в этом туре смогла забить. А такого в суховатом на голы в сущности своей французском чемпионате не было с четвёртого тура 1976 года, то есть почти полвека.

Напомним, что в то же время в 31-м туре французского чемпионата определился чемпион нынешнего сезона - «ПСЖ» стал им досрочно после того, как «Монако» проиграл «Лиону». Это тринадцатый чемпионский титул «ПСЖ», при этом одиннадцать из них добыты за последние двенадцать лет.


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