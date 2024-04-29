​Минувший тур стал самым результативным в Лиге 1 за 44 года

Целых сорок мячей было забито в очередном, 31-м туре французского чемпионата Лиги 1. Это меньше, чем в последнем туре сезона 2007/2008, тогда были забиты 43 мяча, но в десяти матчах - в высшей лиге французского чемпионата тогда состояли двадцать, а не 18 команд, как сегодня.

Таким образом, по средней результативности минувший тур стал самым результативным аж с сезона 1979/1980. Тогда в 19-м туре чемпионата было забито в среднем по 4,5 голов за матч.

Напомним, что в то же время в 31-м туре французского чемпионата определился чемпион нынешнего сезона - «ПСЖ» стал им досрочно после того, как «Монако» проиграл «Лиону».