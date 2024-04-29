«Марсель» прервал неудачную серию победой над «Лансом»

Очень давно не побеждавший «Марсель» играл в воскресенье против «Ланса», который также не феерит. Уже на первой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вколотил мяч в сетку ворот. Флориан Сотока едва не отличился, но штанга ему помешала. Только на 77-й минуте гости смогли сравнять после удара головой Уэсли Саида, который только-только вышел на поле. Папе Гуйе все же успел вырвать победу для марсельцев. Они поднялись сразу на седьмое место, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик1'
|77'Саид Уэсли (1:1)
|(2:1) Гуйе Папе85'
Лопес Пау•Мурильо Микаэль72' (Онана Жан (72') •Жиго Самуэль•Балерди Леонардо• 63'Клосс Жонатан79' (Луис Энрике I (79') •Арит Амин65' (Кондогбия Жоффрей (65') •Гуйе Папе• 41'Верету Жордан•Гарсия Улиссес•Ндиайе Ильман65' (Сарр Исмаила (65') •Обамеянг Пьер-Эмерик
Самба Брис•Айдара Массадио•Дансо Кевин• 54'Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Менди Нампали81' (Агилар Рубен (81') •Эль-Айнауи Нейл62' (Саид Уэсли (62') •Мачадо Дейвер76' (Сишуба Аянда (76') •Сотока Флориан•Вахи Элю 65'76' (Диуф Энди (76') •Фюльжени Анжело62' (Коста Давид (62')
28 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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