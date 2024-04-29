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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» прервал неудачную серию победой над «Лансом»

29 Апреля 2024 • 00:01 Комментировать
Марсель
2:1
Ланс
окончен

Очень давно не побеждавший «Марсель» играл в воскресенье против «Ланса», который также не феерит. Уже на первой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вколотил мяч в сетку ворот. Флориан Сотока едва не отличился, но штанга ему помешала. Только на 77-й минуте гости смогли сравнять после удара головой Уэсли Саида, который только-только вышел на поле. Папе Гуйе все же успел вырвать победу для марсельцев. Они поднялись сразу на седьмое место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Марсель2:1Ланс
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик1'  
  77'Саид Уэсли (1:1)
(2:1) Гуйе Папе85'  
Лопес ПауМурильо Микаэль 72' (Онана Жан ( 72') Жиго СамуэльБалерди Леонардо  63'Клосс Жонатан 79' (Луис Энрике I ( 79') Арит Амин 65' (Кондогбия Жоффрей ( 65') Гуйе Папе  41'Верету ЖорданГарсия УлиссесНдиайе Ильман 65' (Сарр Исмаила ( 65') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Унаи АззединБланко РубенКорреа ХоакинDarryl BakolaДау Райман
Самба БрисАйдара МассадиоДансо Кевин  54'Медина ФакундоФранковски ПшемыславМенди Нампали 81' (Агилар Рубен ( 81') Эль-Айнауи Нейл 62' (Саид Уэсли ( 62') Мачадо Дейвер 76' (Сишуба Аянда ( 76') Сотока ФлорианВахи Элю  65' 76' (Диуф Энди ( 76') Фюльжени Анжело 62' (Коста Давид ( 62')
Запасные: Гилавоги МорганЧавес ДжоаннерТомассон АдриенЛека Жан-Луи
28 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс

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19:11
Бесплатная ставка и прогноз на матч Марсель — Ланс чемпионата Франции — 28 апреля 2024
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