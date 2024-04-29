«Марсель» прервал неудачную серию победой над «Лансом»

Очень давно не побеждавший «Марсель» играл в воскресенье против «Ланса», который также не феерит. Уже на первой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вколотил мяч в сетку ворот. Флориан Сотока едва не отличился, но штанга ему помешала. Только на 77-й минуте гости смогли сравнять после удара головой Уэсли Саида, который только-только вышел на поле. Папе Гуйе все же успел вырвать победу для марсельцев. Они поднялись сразу на седьмое место, соперник - шестой.