Президент «ПСЖ» прокомментировал чемпионство команды в Лиге 1

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался об очередном чемпионском титуле.

Парижане гарантировали себе золото Лиги 1 за три тура до финиша: «Монако» уступил «Лиону» (2:3), поэтому уже не сможет отыграть отставание в 12 очков.

«Победа в чемпионате – это фантастика, но особенно приятен тот факт, что мы сделали это в 12-й раз. Поздравляю игроков, Луиса Энрике и весь тренерский штаб, Луиша Кампуша и весь его отдел, а также всех, кто связан с клубом. Команда сплотилась с самого начала сезона. Нельзя забывать и про болельщиков, которые были с нами при любых результатах. Мы насладимся этим успехом, а затем продолжим усердно работать. Мы должны делать своё дело до самого конца сезона», – приводит журналист Адриен Гренье слова аль-Хелаифи.