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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» - чемпион Франции в 13-й раз

28 Апреля 2024 • 22:14 Комментировать

«Лион» принимал «Монако» в матче 31-го тура французского чемпионата, и «ткачи» сумели одержать победу в матче со счётом 3:2. Решающий гол в матче за пару минут до его окончания забил 19-летний Малик Фофана.

Поражение «Монако» означает, что «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции - за три тура до конца чемпионата его преимущество над идущими вторыми монегасками составляет двенадцать очков.

Для «ПСЖ» выигранный титул стал уже тринадцатым в истории клуба - и одиннадцать из них добыты начиная с 2013 года.

В последних трёх турах чемпионата клубу предстоит сыграть с «Туклузой», «Ниццей» и «Метцом».


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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ
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