«Лион» дожал «Монако», а «ПСЖ» официально стал чемпионом Франции

«Лион» с «Монако» играли в 31-м туре Лиги 1. Виссам Бен-Йеддер в упор забил уже на первых секундах, но соперник быстро всё перевернул. Александр Ляказетт замкнул прострел вдоль ворот - 1:1. Саид Бенрахма с отскока вывел «ткачей» вперед. Во втором тайме Бен-Йеддер забил уже головой, и счет снова равный. В концовке Малик Фофана рванул один на один с голкипером и был точен - 3:2.

«Лион» - седьмой, «Монако» - второй, а «ПСЖ» - недосягаем для конкурентов и празднует чемпионский титул.