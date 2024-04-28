«Лион» дожал «Монако», а «ПСЖ» официально стал чемпионом Франции

«Лион» с «Монако» играли в 31-м туре Лиги 1. Виссам Бен-Йеддер в упор забил уже на первых секундах, но соперник быстро всё перевернул. Александр Ляказетт замкнул прострел вдоль ворот - 1:1. Саид Бенрахма с отскока вывел «ткачей» вперед. Во втором тайме Бен-Йеддер забил уже головой, и счет снова равный. В концовке Малик Фофана рванул один на один с голкипером и был точен - 3:2.
«Лион» - седьмой, «Монако» - второй, а «ПСЖ» - недосягаем для конкурентов и празднует чемпионский титул.
Протокол игры
|1'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|(1:1) Ляказетт Александр23'
|(2:1) Бенрахма Саид26'
|61'Бен-Йеддер Виссам (2:2)
|(3:2) Фофана Малик84'
Лопеш Антони•Мата Клинтон•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Какере Максанс•Матич Неманья•Толиссо Корентен79' (Мангаля Орель (79') •Нуама Эрнест66' (Шерки Райан (66') •Ляказетт Александр90' (Бальде Мама (90') •Бенрахма Саид 38'66' (Фофана Малик (66')
Запасные: Адриэлсон•Милагрес Энрике•Перри Лукас•Ловрен Деян•Орбан Гифт
Маецки Радослав•Вандерсон V46' (Салису Мохаммед (46') •Марипан Гильермо46' (Уаттара Кассум (46') • 47'Керер Тило•Дьятта Крепен• 70'Аклиуш Манес•Фофана Юссуф•Закария Денис•Минамино Такуми• 25'Бен-Йеддер Виссам•Балогун Фоларин46' (Эмболо Брель (46')
28 апреля. Стадион "Гроупама Арена".
Бан пользователя