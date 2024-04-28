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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» дожал «Монако», а «ПСЖ» официально стал чемпионом Франции

28 Апреля 2024 • 22:05 Комментировать
Лион
3:2
Монако

«Лион» с «Монако» играли в 31-м туре Лиги 1. Виссам Бен-Йеддер в упор забил уже на первых секундах, но соперник быстро всё перевернул. Александр Ляказетт замкнул прострел вдоль ворот - 1:1. Саид Бенрахма с отскока вывел «ткачей» вперед. Во втором тайме Бен-Йеддер забил уже головой, и счет снова равный. В концовке Малик Фофана рванул один на один с голкипером и был точен - 3:2.

«Лион» - седьмой, «Монако» - второй, а «ПСЖ» - недосягаем для конкурентов и празднует чемпионский титул.

Протокол игры  
Лион3:2Монако
  1'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
(1:1) Ляказетт Александр23'  
(2:1) Бенрахма Саид26'  
  61'Бен-Йеддер Виссам (2:2)
(3:2) Фофана Малик84'  
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеМэйтленд-Найлс ЭйнслиКакере МаксансМатич НеманьяТолиссо Корентен 79' (Мангаля Орель ( 79') Нуама Эрнест 66' (Шерки Райан ( 66') Ляказетт Александр 90' (Бальде Мама ( 90') Бенрахма Саид  38' 66' (Фофана Малик ( 66')
Запасные: АдриэлсонМилагрес ЭнрикеПерри ЛукасЛоврен ДеянОрбан Гифт
Маецки РадославВандерсон V 46' (Салису Мохаммед ( 46') Марипан Гильермо 46' (Уаттара Кассум ( 46'  47') Керер ТилоДьятта Крепен  70'Аклиуш МанесФофана ЮссуфЗакария ДенисМинамино Такуми  25'Бен-Йеддер ВиссамБалогун Фоларин 46' (Эмболо Брель ( 46')
Запасные: Кён ФилиппКулибали МамадуКамара МохамедМагасса СунгутуДиоп ЭденКайо Энрике
28 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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