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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» забил 4 гола «Бресту», но проиграл

28 Апреля 2024 • 20:02 Комментировать
Ренн
4:5
Брест

Потерявшие много очков в апреле «Ренн» и «Брест» подарили болельщикам голевое пиршество в матче 31-го тура Лиги 1. Арно Мюинга оформил дубль к девятой минуте, а Стив Мунье тут же отыграл один мяч. Сразу после перерыва гости перевернули игру после автогола и меткого удара Мартина Сатриано - 2:3. Махди Камара и Артур Теате обменялись голами - 3:4. Вскоре Мартен Террье сравнял счет - по 4. Невероятно, но на 90+7 минуте гости забили снова - 4:5. Героем эпизода и матча стал Лилиан Брассье.

«Брест» вернулся в тройку, а противник -  седьмой.

Протокол игры  
Ренн4:4Брест
(1:0) Мюинга Арно4'  
(2:0) Мюинга Арно9'  
  11'Мунье Стив (2:1)
  48'Омари Вармед (2:2)
  54'Сатриано Мартин (2:3)
  66'Камара Махди (2:4)
(3:4) Теате Артур68'  
(4:4) Террье Мартен79'  
Манданда СтивДуэ ГелаОмари ВармедТеате АртурБелосьян Женуэль 59' (Гуйри Амин ( 59') Буриго БенжаменМатусива Азор  56' 74' (Ле Фе Энцо ( 74'  90') Сантамария Батист 59' (Трюффер Адриен ( 59') Дуэ ДезиреМюинга Арно  80'Террье Мартен  45' 86' (Ридер Фабиан ( 86')
Запасные: Галлон ГотьеВу КристоферЙылдырым БертугСейду АлидуБлас Людовик
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко БрэдлиЛис-Мелу Пьерр  75'Маньетти Уго 77' (Думбия Камори ( 77') Дель Кастильо Ромен 90' (Ле Дуарон Жереми ( 90') Камара Махди 70' (Мартен Жонас ( 70') Сатриано Мартин 76' (Перейра-Лаже Матиаш ( 76') Мунье Стив
Запасные: Зогбе ЛюкАмави ЖорданКудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенЛебо Адриен
28 апреля. Стадион "Роазон Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Ренн — Брест чемпионата Франции — 28 апреля 2024
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