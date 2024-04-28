«Ренн» забил 4 гола «Бресту», но проиграл

Потерявшие много очков в апреле «Ренн» и «Брест» подарили болельщикам голевое пиршество в матче 31-го тура Лиги 1. Арно Мюинга оформил дубль к девятой минуте, а Стив Мунье тут же отыграл один мяч. Сразу после перерыва гости перевернули игру после автогола и меткого удара Мартина Сатриано - 2:3. Махди Камара и Артур Теате обменялись голами - 3:4. Вскоре Мартен Террье сравнял счет - по 4. Невероятно, но на 90+7 минуте гости забили снова - 4:5. Героем эпизода и матча стал Лилиан Брассье.
«Брест» вернулся в тройку, а противник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Мюинга Арно4'
|(2:0) Мюинга Арно9'
|11'Мунье Стив (2:1)
|48'Омари Вармед (2:2)
|54'Сатриано Мартин (2:3)
|66'Камара Махди (2:4)
|(3:4) Теате Артур68'
|(4:4) Террье Мартен79'
Манданда Стив•Дуэ Гела•Омари Вармед•Теате Артур•Белосьян Женуэль59' (Гуйри Амин (59') •Буриго Бенжамен•Матусива Азор 56'74' (Ле Фе Энцо (74') • 90'Сантамария Батист59' (Трюффер Адриен (59') •Дуэ Дезире•Мюинга Арно• 80'Террье Мартен 45'86' (Ридер Фабиан (86')
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Лис-Мелу Пьерр• 75'Маньетти Уго77' (Думбия Камори (77') •Дель Кастильо Ромен90' (Ле Дуарон Жереми (90') •Камара Махди70' (Мартен Жонас (70') •Сатриано Мартин76' (Перейра-Лаже Матиаш (76') •Мунье Стив
28 апреля. Стадион "Роазон Парк".
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