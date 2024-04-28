«Ренн» забил 4 гола «Бресту», но проиграл

Потерявшие много очков в апреле «Ренн» и «Брест» подарили болельщикам голевое пиршество в матче 31-го тура Лиги 1. Арно Мюинга оформил дубль к девятой минуте, а Стив Мунье тут же отыграл один мяч. Сразу после перерыва гости перевернули игру после автогола и меткого удара Мартина Сатриано - 2:3. Махди Камара и Артур Теате обменялись голами - 3:4. Вскоре Мартен Террье сравнял счет - по 4. Невероятно, но на 90+7 минуте гости забили снова - 4:5. Героем эпизода и матча стал Лилиан Брассье.

«Брест» вернулся в тройку, а противник - седьмой.