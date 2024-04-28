«Клермон», «Ницца» и «Тулуза» набрали по три очка

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 31-го тура.
«Клермон» сохранил теоретические шансы на спасение, неожиданно разгромив «Реймс» со счётом 4:1. «Ницца» пропустила первой в игре со «Страсбургом», на что ответила тремя голами (3:1). По похожему сценарию «Тулуза» обыграла аутсайдеров из «Лорьяна» (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Чам Мухаммед31'
|33'Накамура Кейто (1:1)
|(2:1) Чам Мухаммед56'
|(3:1) Рашани Эльбасан79'
|(4:1) Рашани Эльбасан90'
Диао Мори•Зеффан Мехди80' (Жаке Джереми (80') •Пельмар Анди•Кофрие Максимилиано•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Маньен Йоанн•Гастьен Йоан•Виржинюс Алан81' (Матсима Крислен (81') •Чам Мухаммед73' (Кейта Хабиб (73') •Рашани Эльбасан•Киэ Грежон89' (Николсон Шамар (89')
Диуф Йеванн•Куду Теренс 54'66' (Диакон Мамаду (66') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо• 77'Коне Амаду 59'66' (Ричардсон Амир (66') •Манетси Маршал•Теума Тедди 60'66' (Фоке Томас (66') •Ито Дзюня75' (Боянг Адама (75') •Дьяките Умар66' (Хадра Реда (66') •Накамура Кейто
28 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры
|(1:0) Баква Дилан 18'
|44' Гессан Эванн (1:1)
|52' Данте Бонфим (1:2)
|83' Сансон Морган (1:3)
Беллаароуч Алаа • Гильберт Фредерик • Перрен Люка • Абакар Силла • 63'Сеная Марвин • Сантос Андрей • 49'Сиссоко Ибраима 69' ( Себас Жереми ( 69') • Делен Тома 69' ( Сахи Дион ( 69') • Баква Дилан 78' ( Гамейро Кевин ( 78') • Эмега Эмануэль 78' ( Абубакар Али ( 78') • Диарра Хабиб
Запасные: Мванга Жуниор • Соу Саиду • Дукуре Исмаэль • Деминге Джесси • Пьерре Александре
Булка Марцин • Росарио Пабло • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • Бар Мельвен • 85'Будауи Хишем 62' ( Сансон Морган ( 62' ) • 90'Ндайишимийе Юссуф 62' ( Менди Антуан ( 62') • Тюрам Кефрен • Чо Мохамед-Али 34' 70' ( Моффи Теремас ( 70') • Гессан Эванн 81' ( Перро Ромен ( 81') • Бога Жереми 81' ( Лаборд Гаэтан ( 81')
Запасные: Дюпе Максим • Лотомба Жордан • Бальде Алиу • Клод-Морис Алексис
28 апреля. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|(1:0) Понсо Жульен 19'
|59' Даллинга Тийс (1:1)
|83' Сиссоко Ибрагим I (1:2)
Мвого Ивон • Аджей Натаниэль • 31'Тальби Монтассар • Туре Сулейман 72' ( Бакайоко Тьемуэ ( 72') • Кацерис Панос 82' ( Крупи Эли Джуниор ( 82') • Менди Бенжамен 81' ( Йонгва Дарлин ( 81') • Абергель Лоран • Луза Имран 72' ( Лапорт Жульен ( 72') • Буанани Бадредин • Понсо Жульен • Бамба Мохаммед 84' ( Тосин Айегун ( 84')
Запасные: Ле Бри Тео • Гомис Альфред • Менди Формоз III • Калюлю Гедеон
Рестес Гийом • Коста Логан • Николайсен Расмус • Диарра Мусса • 38'Кебен Кевин 63' ( Бабика Шави ( 63') • Суасо Габриэль 46' ( Шмидт Никлас ( 46') • Абухляль Закария 51' 79' ( Сиссоко Ибрагим I ( 79') • Спирингс Стейн 62' ( Кассерес Кристиан ( 62') • Сьерро Венсан • 87'Доннум Арон 63' ( Деслер Миккел ( 63') • Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс • Скюття Наатан • Rafik Messali • Хелаберт Сесар
28 апреля. Стадион "Стад де Мустуар".
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