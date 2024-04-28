«Клермон», «Ницца» и «Тулуза» набрали по три очка

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 31-го тура.

«Клермон» сохранил теоретические шансы на спасение, неожиданно разгромив «Реймс» со счётом 4:1. «Ницца» пропустила первой в игре со «Страсбургом», на что ответила тремя голами (3:1). По похожему сценарию «Тулуза» обыграла аутсайдеров из «Лорьяна» (2:1).