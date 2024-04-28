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Чемпионат Франции. Лига 1

«Клермон», «Ницца» и «Тулуза» набрали по три очка

28 Апреля 2024 • 18:09 Комментировать
Клермон
4:1
Реймс
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 31-го тура.

«Клермон» сохранил теоретические шансы на спасение, неожиданно разгромив «Реймс» со счётом 4:1. «Ницца» пропустила первой в игре со «Страсбургом», на что ответила тремя голами (3:1). По похожему сценарию «Тулуза» обыграла аутсайдеров из «Лорьяна» (2:1).

Протокол игры  
Клермон4:1Реймс
(1:0) Чам Мухаммед31'  
  33'Накамура Кейто (1:1)
(2:1) Чам Мухаммед56'  
(3:1) Рашани Эльбасан79'  
(4:1) Рашани Эльбасан90'  
Диао МориЗеффан Мехди 80' (Жаке Джереми ( 80') Пельмар АндиКофрие МаксимилианоВивальдо Боргес до Сантос НетоМаньен ЙоаннГастьен ЙоанВиржинюс Алан 81' (Матсима Крислен ( 81') Чам Мухаммед 73' (Кейта Хабиб ( 73') Рашани ЭльбасанКиэ Грежон 89' (Николсон Шамар ( 89')
Запасные: Армугом ЙоэльБела ЖеремиОжье ФлоранБутубба БиляльНдиайе Массамба
Диуф ЙеваннКуду Теренс  54' 66' (Диакон Мамаду ( 66') Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисДе Смет Тибо  77'Коне Амаду  59' 66' (Ричардсон Амир ( 66') Манетси МаршалТеума Тедди  60' 66' (Фоке Томас ( 66') Ито Дзюня 75' (Боянг Адама ( 75') Дьяките Умар 66' (Хадра Реда ( 66') Накамура Кейто
Запасные: Чапчет АртурАкиеме СерхиоОльеро АлександрСтамбули Бенжамен
28 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры 
Страсбург1:3Ницца
(1:0) Баква Дилан 18'  
  44' Гессан Эванн (1:1)
  52' Данте Бонфим (1:2)
  83' Сансон Морган (1:3)
Беллаароуч Алаа  Гильберт Фредерик  Перрен Люка  Абакар Силла   63'  Сеная Марвин  Сантос Андрей   49'  Сиссоко Ибраима   69' (Себас Жереми (   69' Делен Тома   69' (Сахи Дион (   69' Баква Дилан   78' (Гамейро Кевин (   78' Эмега Эмануэль   78' (Абубакар Али (   78' Диарра Хабиб
Запасные: Мванга Жуниор  Соу Саиду  Дукуре Исмаэль  Деминге Джесси  Пьерре Александре
Булка Марцин  Росарио Пабло  Тодибо Жан-Клер  Данте Бонфим  Бар Мельвен   85'  Будауи Хишем   62' (Сансон Морган (   62'   90' Ндайишимийе Юссуф   62' (Менди Антуан (   62' Тюрам Кефрен  Чо Мохамед-Али   34'   70' (Моффи Теремас (   70' Гессан Эванн   81' (Перро Ромен (   81' Бога Жереми   81' (Лаборд Гаэтан (   81')
Запасные: Дюпе Максим  Лотомба Жордан  Бальде Алиу  Клод-Морис Алексис
 28 апреля. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры 
Лорьян1:2Тулуза
(1:0) Понсо Жульен 19'  
  59' Даллинга Тийс (1:1)
  83' Сиссоко Ибрагим I (1:2)
Мвого Ивон  Аджей Натаниэль   31'  Тальби Монтассар  Туре Сулейман   72' (Бакайоко Тьемуэ (   72' Кацерис Панос   82' (Крупи Эли Джуниор (   82' Менди Бенжамен   81' (Йонгва Дарлин (   81' Абергель Лоран  Луза Имран   72' (Лапорт Жульен (   72' Буанани Бадредин  Понсо Жульен  Бамба Мохаммед   84' (Тосин Айегун (   84')
Запасные: Ле Бри Тео  Гомис Альфред  Менди Формоз III  Калюлю Гедеон
Рестес Гийом  Коста Логан  Николайсен Расмус  Диарра Мусса   38'  Кебен Кевин   63' (Бабика Шави (   63' Суасо Габриэль   46' (Шмидт Никлас (   46' Абухляль Закария   51'   79' (Сиссоко Ибрагим I (   79' Спирингс Стейн   62' (Кассерес Кристиан (   62' Сьерро Венсан   87'  Доннум Арон   63' (Деслер Миккел (   63' Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс  Скюття Наатан  Rafik Messali  Хелаберт Сесар
 28 апреля. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Ставка и прогноз на матч Клермон — Реймс чемпионата Франции — 28 апреля 2024
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