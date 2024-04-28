«Лилль» добыл волевую победу в гостях у «Меца»

В воскресенье «Лилль» гостил у «Меца» и оставил соперника в тройке неудачников, хотя и пропустил первым. На 23-й минуте Жорж Микаутадзе с пенальти открыл счет, при этом вратарь едва не выручил. Вскоре гости отыгрались стараниями Исмаэля Гонсалвеса из пределов штрафной. У Микаутадзе был еще один шанс, но здесь промах. А вот Юсуф Язвджи наказал противника за плохую игру в обороне и сделал счет 1:2. Во втором тайме «доги» контролировали мяч почти все время, и опасных моментов не было.
«Лилль» ворвался в тройку лидеров. «Мец» также третий, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Микаутадзе Жорж23'
|31'Исмаили Гонсалвес (1:1)
|44'Языджи Юсуф (1:2)
Укиджа Александр•Колин Максим•Траоре Исмаэль•Сане Садибу•Юдоль Матьё•Ван Ден Керкхоф Кевин46' (Камара Ламин (46') •Жан-Жак Данле70' (Сабали Шейх (70') •Н'Дорам Кевин85' (Сане Ибу (85') •Атта Артур46' (Джаллоу Абли (46') •Диалло Папе70' (Ламкель Зе Дидье (70') • 76'Микаутадзе Жорж
Запасные: Куао Коффи•Канде Фали•Ло Абабакар•Диш Гийом
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Диаките Бафоде•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Гомес Анхель•Бенталеб Набиль• 51'Жегрова Эдон87' (Гудмундссон Габриэль (87') •Языджи Юсуф77' (Харальдссон Хакон-Арнар (77') •Кабелла Реми88' (Мораиш Тиагу (88') •Дэвид Джонатан 37'
28 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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