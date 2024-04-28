«Лилль» добыл волевую победу в гостях у «Меца»

В воскресенье «Лилль» гостил у «Меца» и оставил соперника в тройке неудачников, хотя и пропустил первым. На 23-й минуте Жорж Микаутадзе с пенальти открыл счет, при этом вратарь едва не выручил. Вскоре гости отыгрались стараниями Исмаэля Гонсалвеса из пределов штрафной. У Микаутадзе был еще один шанс, но здесь промах. А вот Юсуф Язвджи наказал противника за плохую игру в обороне и сделал счет 1:2. Во втором тайме «доги» контролировали мяч почти все время, и опасных моментов не было.

«Лилль» ворвался в тройку лидеров. «Мец» также третий, но с конца.