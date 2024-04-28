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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» добыл волевую победу в гостях у «Меца»

28 Апреля 2024 • 16:14 Комментировать
Мец
1:2
Лилль
окончен

В воскресенье «Лилль» гостил у «Меца» и оставил соперника в тройке неудачников, хотя и пропустил первым. На 23-й минуте Жорж Микаутадзе с пенальти открыл счет, при этом вратарь едва не выручил. Вскоре гости отыгрались стараниями Исмаэля Гонсалвеса из пределов штрафной. У Микаутадзе был еще один шанс, но здесь промах. А вот Юсуф Язвджи наказал противника за плохую игру в обороне и сделал счет 1:2. Во втором тайме «доги» контролировали мяч почти все время, и опасных моментов не было.

«Лилль» ворвался в тройку лидеров. «Мец» также третий, но с конца.

Протокол игры  
Мец1:2Лилль
(1:0) Микаутадзе Жорж23'  
  31'Исмаили Гонсалвес (1:1)
  44'Языджи Юсуф (1:2)
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре ИсмаэльСане СадибуЮдоль МатьёВан Ден Керкхоф Кевин 46' (Камара Ламин ( 46') Жан-Жак Данле 70' (Сабали Шейх ( 70') Н'Дорам Кевин 85' (Сане Ибу ( 85') Атта Артур 46' (Джаллоу Абли ( 46') Диалло Папе 70' (Ламкель Зе Дидье ( 70'  76') Микаутадзе Жорж
Запасные: Куао КоффиКанде ФалиЛо АбабакарДиш Гийом
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоДиаките БафодеРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесГомес АнхельБенталеб Набиль  51'Жегрова Эдон 87' (Гудмундссон Габриэль ( 87') Языджи Юсуф 77' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 77') Кабелла Реми 88' (Мораиш Тиагу ( 88') Дэвид Джонатан  37'
Запасные: Якубех АдамМанноне ВитоКавалейру ИванЙоро ЛениБуадди АйюбДаго Треви
28 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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