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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продлил серию без поражений до 26 матчей в рамках Лиги 1

28 Апреля 2024 • 00:31 Комментировать
ПСЖ
3:3
Гавр

27 апреля «ПСЖ» в домашнем поединке 31-го тура чемпионата Франции не смог переиграть «Гавр». Отметим, что парижане чудом зацепили одно очко, сравняв счёт в компенсированное время.

Благодаря ничьей подопечные Луиса Энрике умудрились продлить беспроигрышную серию до 26 матчей в Лиге 1. Стоит сказать, что в текущей кампании «ПСЖ» проиграл всего один раз. Это произошло 15 сентября в матче пятого тура с «Ниццей» (2:3).

Добавим, что «ПСЖ» мог оформить досрочное чемпионство, если бы обыграл «Гавр», но теперь парижанам придется ждать следующего тура.

Следующий матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет 12 мая — соперником станет «Тулуза».

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Евро-Футбол.Ру,
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