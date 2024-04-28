«ПСЖ» продлил серию без поражений до 26 матчей в рамках Лиги 1

27 апреля «ПСЖ» в домашнем поединке 31-го тура чемпионата Франции не смог переиграть «Гавр». Отметим, что парижане чудом зацепили одно очко, сравняв счёт в компенсированное время.

Благодаря ничьей подопечные Луиса Энрике умудрились продлить беспроигрышную серию до 26 матчей в Лиге 1. Стоит сказать, что в текущей кампании «ПСЖ» проиграл всего один раз. Это произошло 15 сентября в матче пятого тура с «Ниццей» (2:3).

Добавим, что «ПСЖ» мог оформить досрочное чемпионство, если бы обыграл «Гавр», но теперь парижанам придется ждать следующего тура.

Следующий матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет 12 мая — соперником станет «Тулуза».