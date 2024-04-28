«Гавр» Кузяева продлил безвыигрышную серию, упустив победу над «ПСЖ»

27 апреля «Гавр» на выезде встречался с «ПСЖ» в рамках 31-го тура французской Лиги 1.

Игра между командами завершилась ничейным результатом – 3:3. Стоит сказать, что «Гавр» упустил победу над «ПСЖ», пропустив в компенсированное время. Российский полузащитник Далер Кузяев не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на замену на 82-й минуте.

Стоит сказать, что данная ничья продлила безвыигрышную серию «Гавра» до шести матчей и не позволила команде выбраться из зоны вылета.

На данный момент «Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своей копилке 29 набранных очков.