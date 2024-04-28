Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не смог стать чемпионом по итогам матча с «Гавром»

28 Апреля 2024 • 00:03 Комментировать
ПСЖ
3:3
Гавр
окончен

В субботу «ПСЖ» готовился праздновать завоевание чемпионского титула по итогам матча с аутсайдерами из «Гавра». Но при всем доминировании на поле столичная команда редко била по воротам и напропускала от души. Усман Дембеле создал первый момент и после дриблинга стрельнул рядом с девяткой. У гостей Кристофер Опери с левого края штрафной метко попал в дальний угол и открыл счет. Довольно быстро Ашраф Хакими справа сильно доставил мяч к воротам, и дальнюю штангу замкнул Бредли Баркола - 1:1. Первый тайм выиграл «Гавр» после выстрела Андре Айю в ближний угол.

В перерыве у лидеров тройная замена, в том числе на поле вышел Килиан Мбаппе. Немедленного эффекта это не дало, тем более - гости заработали пенальти после фола Данилу Перейры. Абдулайе Туре пробил вправо, а вратарь не угадал - 1:3. Гонсалу Рамуш обыграл защитников и покатил под голевой удар Ашрафу Хакими - 2:3. Вскоре Рамуш метров с пяти расстреливал ворота, но кипер блестяще выручил. На 90-й минуте навес с правого фланга, и Рамуш головой с отклонением назад переправил мяч под штангу - 3:3.

«ПСЖ» ушёл от поражения, но чемпионские празднования пришлось отложить, соперник покинул стыковое место. Далер Кузяев вышел на поле на 82-й минуте.

Протокол игры  
ПСЖ3:3Гавр
  19'Опери Кристофер (0:1)
(1:1) Баркола Бредли29'  
  38'Айю Андре (1:2)
  61'Туре Абдулайе (1:3)
(2:3) Хакими Ашраф78'  
(3:3) Рамуш Гонсалу90'  
Навас КейлорХакими АшрафМаркиньос Маркос 62' (Шкриньяр Милан ( 62') Данилу ПерейраБералдо ЛукасВитинья IIЗаир-Эмери Уоррен  74'Дембеле Усман 46' (Мбаппе Килиан ( 46'  90') Асенсио Марко 46' (Маюлу Сенни ( 46') Баркола Бредли 46' (Кан-Ин Ли ( 46') Коло-Муани Рандаль 62' (Рамуш Гонсалу ( 62')
Запасные: Солер КарлосУгарте МануэльМукиэле НордиТенас Арнау
Десма АртурСанганте Аруна  90'Сальмье ЙоаннЛьорис ГотьеНего ЛоикТуре АбдулайеТаргаллин Уссама 82' (Кузяев Далер ( 82') Опери КристоферКасимир Хосуэ 82' (Джуджу Антуан ( 82') Айю Андре 71' (Кечта Яссин ( 71') Сабби Эммануэль 90' (Эль-Хаджам Уалид ( 90')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёЮте-Кинкуэ ЭтьеннБайо МохамедНгура Стив
27 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гавр ПСЖ

Новости по матчу

Сегодня, 28 Апреля
00:03
«ПСЖ» не смог стать чемпионом по итогам матча с «Гавром»
27 Апреля
22:16
Заир-Эмери и «ПСЖ» продлили контракт
21:30
«ПСЖ» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
21:27
Кузяев не попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «ПСЖ»
21:19
Мбаппе остался на скамейке на матч с «Гавром», в котором «ПСЖ» может стать чемпионом
02:44
ПСЖ - Гавр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:32
Энрике – о Беральдо: «Превосходное приобретение, он очень быстро адаптировался в «ПСЖ»
26 Апреля
23:19
Диалло: «Неймар – инопланетянин, он не провалился в «ПСЖ»
19:37
Прогноз и ставка на точный счёт матча ПСЖ — Гавр чемпионата Франции — 27 апреля 2024
19:01
Актуальная ставка и прогноз на матч ПСЖ — Гавр Лиги 1 — 27 апреля 2024
25 Апреля
23:54
Мусиала: «Я бы посоветовал Мбаппе перейти в «Баварию»
24 Апреля
11:41
Мусиала рассказал, почему не смог обменяться футболками с Месси в прошлом году
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Гавр Гавр
3
3
1.19 6.60 12.00
Видео
28.04.24 в 14:00
Мец Мец
Лилль Лилль
4.60 3.85 1.69
Видео
28.04.24 в 16:00
Клермон Клермон
Реймс Реймс
3.75 3.55 1.92
Видео
28.04.24 в 16:00
Страсбург Страсбург
Ницца Ницца
3.15 3.40 2.18
Видео
28.04.24 в 16:00
Лорьян Лорьян
Тулуза Тулуза
2.95 3.35 2.31
Видео
28.04.24 в 18:05
Ренн Ренн
Брест Брест
2.36 3.30 2.90
Видео
28.04.24 в 20:00
Лион Лион
Монако Монако
2.75 3.50 2.40
Видео
28.04.24 в 22:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
2.04 3.45 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
00:10 · Франция. Лига 1
«Гавр» Кузяева продлил безвыигрышную серию, упустив победу над «ПСЖ»
00:03 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог стать чемпионом по итогам матча с «Гавром»
27 Апреля
22:16 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери и «ПСЖ» продлили контракт
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
21:27 · Франция. Лига 1
Кузяев не попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «ПСЖ»
21:19 · Франция. Лига 1
Мбаппе остался на скамейке на матч с «Гавром», в котором «ПСЖ» может стать чемпионом
13:03 · Испания. Ла Лига
Мендеш ответил, продаст ли «Барселона» Ямаля за 200 млн евро
07:54 · Россия. Премьер-лига
В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя
02:32 · Франция. Лига 1
Энрике – о Беральдо: «Превосходное приобретение, он очень быстро адаптировался в «ПСЖ»
00:53 · Франция. Лига 1
Рико близок к возобновлению тренировок
00:01 · Франция. Лига 1
«Монпелье» и «Нант» быстро обменялись голами и набрали по очку
26 Апреля
23:19 · Франция. Лига 1
Диалло: «Неймар – инопланетянин, он не провалился в «ПСЖ»
15:12 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» выкупил форварда «ПСЖ»
13:58 · Испания. Ла Лига
Названа возможная зарплата Мбаппе в «Реале»
12:18 · Испания. Ла Лига
Трансфер центрального защитника стал приоритетом для «Реала» на лето, на радаре – игрок из Лиги 1
Все новости
Рекомендуем