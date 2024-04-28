«ПСЖ» не смог стать чемпионом по итогам матча с «Гавром»

В субботу «ПСЖ» готовился праздновать завоевание чемпионского титула по итогам матча с аутсайдерами из «Гавра». Но при всем доминировании на поле столичная команда редко била по воротам и напропускала от души. Усман Дембеле создал первый момент и после дриблинга стрельнул рядом с девяткой. У гостей Кристофер Опери с левого края штрафной метко попал в дальний угол и открыл счет. Довольно быстро Ашраф Хакими справа сильно доставил мяч к воротам, и дальнюю штангу замкнул Бредли Баркола - 1:1. Первый тайм выиграл «Гавр» после выстрела Андре Айю в ближний угол.

В перерыве у лидеров тройная замена, в том числе на поле вышел Килиан Мбаппе. Немедленного эффекта это не дало, тем более - гости заработали пенальти после фола Данилу Перейры. Абдулайе Туре пробил вправо, а вратарь не угадал - 1:3. Гонсалу Рамуш обыграл защитников и покатил под голевой удар Ашрафу Хакими - 2:3. Вскоре Рамуш метров с пяти расстреливал ворота, но кипер блестяще выручил. На 90-й минуте навес с правого фланга, и Рамуш головой с отклонением назад переправил мяч под штангу - 3:3.

«ПСЖ» ушёл от поражения, но чемпионские празднования пришлось отложить, соперник покинул стыковое место. Далер Кузяев вышел на поле на 82-й минуте.