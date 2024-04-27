Заир-Эмери и «ПСЖ» продлили контракт

Уоррен Заир-Эмери продолжит выступать за «ПСЖ».

Парижский клуб в своих социальных сетях официально объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником. Новое соглашение будет действовать до 2029 года.

В эти минуты «ПСЖ» на своём поле принимает «Гавр» в рамках Лиги 1, перед началом встречи на стадионе «Парк де Пренс» прошла церемония, посвященная продлению контракта игрока с «ПСЖ».

В текущем сезоне Заир-Эмери провёл 38 матчей, в которых смог забить три мяча и сделать шесть ассистов на своих партнёров.

За текстовой трансляцией встречи «ПСЖ» - «Гавр» можно следить на портале LiveResult, Заир-Эмери играет с первых минут.