Кузяев не попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «ПСЖ»

Сегодня, 27 апреля, «Гавр» сыграет на выезде с «ПСЖ» в матче 31-го тура французской Лиги 1.

Пресс-служба «Гавра» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче с «ПСЖ». Отметим, что в основу не попал российский полузащитник Далер Кузяев.

Стартовый состав «Гавра»: Десма (вр), Санганте, Сальмье, Льорис, Него, Опери, Касимир, Таргаллин, Туре, Айю, Сабби.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и стал автором двух ассистов.

Начало встречи «ПСЖ» - «Гавр» состоится в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.