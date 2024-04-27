Мбаппе остался на скамейке на матч с «Гавром», в котором «ПСЖ» может стать чемпионом

В субботу, 27 апреля, «ПСЖ» встретится на своём поле с «Гавром» в рамках матча 31-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба парижан поделилась информацией о заявке команды на предстоящий поединок. Стоит сказать, что главная звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в основу.

Стартовый состав «ПСЖ»: Навас (вр), Хакими, Маркиньос (к), Данило, Беральдо, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Асенсио, Коло-Муани, Баркола.

Начало поединка «ПСЖ» - «Гавр» запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.