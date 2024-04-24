Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на игру с «Лорьяном»

Сегодня, 24 апреля, «ПСЖ» встретится на выезде с «Лорьяном» в рамках 29-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба парижан опубликовала информацию о футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма (вр), Заге, Эрнандес, Шкриньяр, Нуну Мендеш, Фабиан, Ли, Маюлу, Дембеле, Мбаппе (к), Рамуш.

Встреча между «Лорьяном» и «ПСЖ» должна будет начаться в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом круге Лиги 1 команды не смогли забить друг другу и сыграли вничью – 0:0.