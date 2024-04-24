Мостовой: «Травмы мешают Головину перейти в европейский топ-клуб»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Напомним, ранее российский футболист получил травму лодыжки, из-за которой он не сможет принять участие в оставшихся матчах текущего сезона.

По мнению эксперта, Головин провёл лучший сезон в своей карьеры, однако постоянные травмы мешают ему перейти в топовый европейский клуб.

«Головин провёл хороший сезон. Наверное, лучший в своей карьере. Но вот видите, да, каждый год травмы всё-таки его настигают. Возможно, они и мешают Головину перейти в европейский топ-клуб», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

При этом Мостовой подчеркнул, что даже если до конца карьеры Головин останется в «Монако», это уже будет хорошо.

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.