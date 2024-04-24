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Мусиала рассказал, почему не смог обменяться футболками с Месси в прошлом году

24 Апреля 2024 • 11:41 Комментировать
ПСЖ
...
Гавр
27.04 22:00

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала объяснил, почему не смог заполучить футболку Лионеля Месси в матче против «ПСЖ» в ⅛ финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

«После первого матча Альфонсо Дэвис попросил футболку у Месси, а я у Неймара. Затем после второй игры я сам подошёл к Лионелю, но он предложил обменяться футболками в раздевалке. Тем не менее, мы надолго задержались на стадионе и праздновали победу с фанатами. Когда я вернулся в раздевалку, я уже не хотел заходить к игрокам «ПСЖ» и беспокоить их. Поэтому у меня не получилось взять футболку Месси», – цитирует Мусиалу Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ ещё теги

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