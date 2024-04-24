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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может потерять больше 100 миллионов евро из-за трансфера в «Реал»

24 Апреля 2024 • 10:51 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пожертвовать своими бонусными выплатами ради перехода в мадридский «Реал».

Как сообщает инсайдер Рамон Альварес, 25-летняя звезда откажется от бонуса за лояльность, а также части своего оклада. Сумма составит порядка 128 миллионов евро.

Мбаппе должен перейти в «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона. Стороны подпишут пятилетнее трудовое соглашение. Килиан достанется «сливочным» бесплатно, поскольку его контракт с парижским клубом рассчитан до конца июня.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 26 поединков, в которых отметился 24 голами и шестью голевыми передачами.

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