Опытный французский форвард Кевин Гамейро намерен покинуть «Страсбург». Об этом сообщает L'Equipe.

Уже в мае Кевину исполнится 37 лет. Поэтому свой действующий истекающий контракт с клубом из Эльзаса он продлевать не намерен. Предполагается, что Гамейро отправится играть дальше, но за пределами родной Франции.

Всего за «Страсбург» Кевин забил 43 гола в рамках 167 матчей. В текущем сезоне у игрока атаки 27 выходов на поле во всех турнирах, но в них он смог отличиться лишь пятью голами и одной голевой передачей.

Ранее в карьере Гамейро играл в таких клубах как «ПСЖ», «Севилья», «Валенсия».