Кимпембе не сыграет за «ПСЖ» в текущем сезоне

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе не поможет своей команде до конца сезона.

28-летний игрок не появлялся на поле из-за травмы с февраля прошлого года. Возвращение француза в строй было запланировано на весну, но, похоже, футболист не сыграет в ближайшее время. По информации L'Equipe, Кимпембе уже работает с мячом, но участвовать в матчах не сможет до лета. Таким образом, центрбек полностью пропустит всю текущую кампанию.

В активе Преснела Кимпембе в общей сложности 236 поединков за первую команду «ПСЖ» во всех турнирах. В августе воспитаннику парижан исполнится 29 лет.