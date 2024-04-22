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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе не сыграет за «ПСЖ» в текущем сезоне

22 Апреля 2024 • 23:34 Комментировать
Лорьян
...
ПСЖ
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24.04 20:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе не поможет своей команде до конца сезона.

28-летний игрок не появлялся на поле из-за травмы с февраля прошлого года. Возвращение француза в строй было запланировано на весну, но, похоже, футболист не сыграет в ближайшее время. По информации L'Equipe, Кимпембе уже работает с мячом, но участвовать в матчах не сможет до лета. Таким образом, центрбек полностью пропустит всю текущую кампанию.

В активе Преснела Кимпембе в общей сложности 236 поединков за первую команду «ПСЖ» во всех турнирах. В августе воспитаннику парижан исполнится 29 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе

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