Суперкомпьютер: «Монако» - фаворит на второе место в Лиге 1

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита на второе место в текущем сезоне чемпионата Франции. Им оказался клуб Александра Головина – «Монако».

Так, у монегасков почти 70-процентные шансы на «серебро». Вторым кандидатом с 24% является «Лилль», третьим с оставшимися процентами – «Брест».

Больше всего шансов на третье место по итогу сезона у «Лилля» с 44,5%. Сейчас «бульдоги» идут на четвёртом месте.

Команда, которая, вероятнее всего займёт четвёртое место – «Брест», суперкомпьютер даёт на такой расклад 55%.

Отметим, что в минувшие выходные в центральном матче 30 тура Лиги 1 «Монако» на выезде всухую обыграл «Брест» - 2:0.