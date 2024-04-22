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Чемпионат Франции. Лига 1

Суперкомпьютер: «Монако» - фаворит на второе место в Лиге 1

22 Апреля 2024 • 17:35 Комментировать

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита на второе место в текущем сезоне чемпионата Франции. Им оказался клуб Александра Головина – «Монако».

Так, у монегасков почти 70-процентные шансы на «серебро». Вторым кандидатом с 24% является «Лилль», третьим с оставшимися процентами – «Брест».

Больше всего шансов на третье место по итогу сезона у «Лилля» с 44,5%. Сейчас «бульдоги» идут на четвёртом месте.

Команда, которая, вероятнее всего займёт четвёртое место – «Брест», суперкомпьютер даёт на такой расклад 55%.

Отметим, что в минувшие выходные в центральном матче 30 тура Лиги 1 «Монако» на выезде всухую обыграл «Брест» - 2:0.

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