​Манданда сыграл свой 533-й матч в Лиге 1 - он вошёл в десятку лучших за всю историю

Во французском чемпионате прошли матчи тридцатого тура, «Нант» принимал дома «Ренн», пропустил три мяча во второй половине встречи, в результате чего крупно проиграл.

Таким образом, «Ренн» приличествующим образом отметил знаменательный для своего голкипера Стива Манданда матч. Дело в том, что он сыграл 533-й матч в высшей лиге французского футбола, сравнявшись по этому параметру с Анри Мишелем и войдя в десятку самых опытных игроков в истории французского чемпионата.

В следующем туре французского первенства Лиги 1 «Ренну» предстоит принять в домашних стенах «Брест».